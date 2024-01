मारुति सुजुकी ब्रेजा माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट फिर पेश, जानिए कितनी है कीमत

मारुति सुजुकी ब्रेजा माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट पेश किए गए हैं (तस्वीर: एक्स/@Parth_Go)

मारुति सुजुकी ने माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ ब्रेजा SUV के मैनुअल ट्रासंमिशन मॉडल को फिर से पेश किया है। हालांकि, मारुति सुजुकी ब्रेजा के टॉप-स्पेक ZXI और ZXI+ मैनुअल वेरिएंट पर ही माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का विकल्प मिलेगा। दरअसल, पिछले साल जुलाई में मारुति ने चुपचाप ब्रेजा रेंज में बदलाव किया था और कॉम्पैक्ट SUV के मैनुअल वेरिएंट से माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक को हटा दिया था। यह तकनीक VXI AT, ZXI AT और ZXI+ AT वेरिएंट पर पहले से उपलब्ध है।

ब्रेजा में मिलते हैं ये फीचर

मारुति ने ब्रेजा के माइल्स-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट में कोई अन्य बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले के समान एक नया ड्यूल-पॉड प्रोजेक्टर हेडलैंप सेटअप, नई रूफ रेल्स, नया ड्यूल-टोन फ्रंट और रियर बंपर और नए रैप-अराउंड LED टेललाइट्स मिलती हैं। गाड़ी के केबिन में सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, सुजुकी कनेक्ट टेलीमैटिक्स तकनीक और खास टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, की-लेस एंट्री, रियर पार्किंग सेंसर और लेदर रैप्ड पावर स्टीयरिंग व्हील उपलब्ध है।

ब्रेजा हाइब्रिड मैनुअल की कीमत: 11.05 लाख रुपये

मारुति सुजुकी ब्रेजा में माइल्स-हाइब्रिड तकनीक से लैस 1.5-लीटर, K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। अब ZXI और ZXI+ मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 17.38 किमी/लीटर से बढ़कर 19.89 किमी/लीटर हो गया है। हालांकि, यह ऑटोमैटिक वेरिएंट में पहले के समान 19.8 किमी/लीटर है। हाइब्रिड तकनीक से लैस मैनुअल ZXI वेरिएंट की कीमत 11.05 लाख रुपये और ZXI+ की 12.48 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।