विश्व कप में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कैसा लगा? शमी ने किया खुलासा

लेखन रजत गुप्ता 06:29 pm Nov 23, 202306:29 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की तारीफ (तस्वीर: एक्स/@MdShami11)

वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में रविवार को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम 240 रन पर सिमट गई थी। जवाब में कंगारू टीम ने 43 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया था। हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर भारतीय खिलाड़ी से मुलाकात की थी। अब मोहम्मद शमी ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर कैसा लगा।

प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से आत्मविश्वास मिला- शमी

प्रधानमंत्री मोदी से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात पर शमी ने कहा, ''देखिए उस समय हम मैच हार चुके थे, जब आपके प्रधानमंत्री आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वह एक अलग ही आत्मविश्वास होता है।" उन्होंने कहा, "देश का जिम्मेदार आदमी साथ है, आपको सहानुभूति दे रहा है। वह बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस समय आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं तो उससे अलग ही आत्मविश्वास आता है।"

सुनिए शमी ने क्या कहा

#WATCH | Amroha, Uttar Pradesh: On PM Modi meeting the Indian Cricket team after the match, Indian cricketer Mohammed Shami says, "It is very important. At that time, we had lost the match. In such a situation, when the Prime Minister encourages you, it is a different moment.... pic.twitter.com/kEpuhaF19A— ANI (@ANI) November 23, 2023

विश्व कप 2023 में शमी का प्रदर्शन

शमी ने इस विश्व कप में सिर्फ 7 मैच खेले, जिसमें 10.70 की अविश्वसनीय औसत और 5.26 की इकॉनमी रेट के साथ सर्वाधिक 24 विकेट ले लिए। दिलचस्प बात यह रही कि शमी को शुरुआती कुछ मैचों में बेंच पर बैठाया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 5-5, इंग्लैंड के खिलाफ 4 और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाए थे।