दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लगातार तीसरे दिन आया ईमेल
क्या है खबर?
दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना बंद नहीं हो रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, जिसमें प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 समेत अन्य इलाकों के 5 स्कूल शामिल हैं। धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉयड और अग्निशमन दल के साथ मौके पर पहुंच गया है। जांच जारी है।
धमकी
बुधवार को 50 स्कूलों को धमकी मिली थी
गुरुवार को सुबह 5 स्कूलों को ईमेल मिलने से पहले बुधवार को करीब 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी। सभी स्कूलों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्कूल खाली कराए गए और कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड के साथ छापा मारा, तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे 48 घंटे पहले सोमवार को 32 स्कूलों को धमकी दी गई थी।
जांच
ईमेल भेजने वाले पकड़ से दूर
दिल्ली पुलिस स्कूलों को लगातार धमकियां देने वाले लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं और वे लगातार ईमेल भेज रहे हैं। जनवरी से अब तक दिल्ली-NCR के 74 शैक्षणिक संस्थानों, 70 स्कूलों और 4 कॉलेजों को बम से उड़ाने धमकियां मिल चुकी हैं। संदिग्ध लोग ईमेल को गूगल से न भेजकर VPN, डार्क वेबसाइट्स या अन्य तरीके से भेज रहे हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली के बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल को मिली धमकी
#WATCH | Delhi | Visuals from BGS International Public School, Dwarka Sector 5, which is among the five schools in Delhi that received bomb threats today— ANI (@ANI) August 21, 2025
Delhi Police and the Fire Department are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/ppMqGq2byG