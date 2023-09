आदित्य-L1 मिशन लॉन्च से पहले ISRO प्रमुख एस सोमनाथ ने मंदिर में की पूजा, देखिए वीडियो

टेक्नोलॉजी

आदित्य-L1 मिशन लॉन्च से पहले ISRO प्रमुख एस सोमनाथ ने मंदिर में की पूजा, देखिए वीडियो

आदित्य-L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है (तस्वीर: X/@SaffronSunanda)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) कल (2 सितंबर) को आदित्य-L मिशन को लॉन्च करेगा, जिसके लिए उल्टी गिनती भी शुरू कर दी गई है। लॉन्च से पहले आज (1 सितंबर) ISRO के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सुल्लुरपेटा में श्री चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर गए और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। मंदिर के एक अधिकारी ने बताया कि सोमनाथ ने सुबह 07:30 बजे मंदिर आये और भगवान की पूजा की।

पूजा करने के बाद ISRO प्रमुख ने क्या कहा?

चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि चंद्रयान-3 मिशन के बारे में सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सौर मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है और सटीक त्रिज्या तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आदित्य-L1 मिशन के बाद ISRO आने वाले दिनों में LV-D3 और PSLV सहित कई अन्य भी लॉन्च करेगा।

आदित्य-L1 मिशन का उद्देश्य

आदित्य-L1 मिशन का उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, कोरोना का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान अपने साथ 7 पेलोड ले जाएगा। यह रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने में मदद करेगा। इससे सोलर एक्टिविटीज और रियल टाइम में अंतरिक्ष के मौसम पर उनके असर को समझा जा सकेगा।

देखिए वीडियो

#WATCH | Andhra Pradesh: ISRO chief S Somanath offered prayers at Chengalamma Parameshwari Temple in Tirupati district, ahead of the launch of Aditya-L1 Mission India's first solar mission (Aditya-L1 Mission) is scheduled to be launched on September 2 at 11.50am from the... pic.twitter.com/cKjg4NUHKe— ANI (@ANI) September 1, 2023

इस खबर को शेयर करें