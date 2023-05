देश

कोरोना वायरस: बीते दिन मिले 1,839 नए मरीज, सक्रिय मामले घटकर 25,000 पहुंचे

लेखन गजेंद्र May 08, 2023, 10:52 am 1 मिनट में पढ़ें

कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट जारी (तस्वीर: pixabay)

देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। रोज मिलने वाले नए मरीज भी कम हो गए हैं। बीते दिनों 24 घंटे में 1,839 नए मरीज ही सामने आए हैं और 73,706 लोगों का टेस्ट किया गया। रविवार को 2,380 नए मरीज मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 25,178 पहुंच गई है। हालांकि अभी केरल में सबसे अधिक 6,340 मरीजों का इलाज चल रहा है।

WHO कोरोना को अब वैश्विक महामारी के दर्जे से हटाया

बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक में कोरोना को वैश्विक महामारी के दर्जे से बाहर कर दिया था। यह जानकारी WHO के निदेशक टेड्रोस अधेनोम गैब्रेयसस ने जेनेवा में दी थी। WHO की स्वास्थ्य एजेंसी की आपातकालीन समिति ने 30 जनवरी, 2020 को पहली बार कोरोना को अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। यह बैठक 3 माह में होती है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 70 लाख लोग जान गवां चुके हैं।