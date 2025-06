Kudos to @AhmedabadPolice ! In tough times, they're like daughters & sisters to the families of the deceased, providing comfort & support.



गुजरात पुलिस को सलाम! मुश्किल समय में, वे मृतकों के परिवारों के लिए बेटियों और बहनों की तरह सहारा और समर्थन प्रदान कर रहे हैं।… pic.twitter.com/V3zby1aK87