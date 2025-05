This monsoon, experience a heartwarming tale of Fun, Family, and Emotions #Junior hits theatres worldwide on July 18th in Kannada, Telugu, Hindi, Tamil, and Malayalam



A Rockstar @ThisIsDSP Musical #JuniorOnJuly18th @geneliad @KireetiOfficial #Sreeleela @DOPSenthilKumar… pic.twitter.com/FShahFNZ6q