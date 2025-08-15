स्वतंत्रता दिवस 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर किया ध्वजारोहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सशस्त्र सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, नेशनल कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और दिल्ली पुलिस का संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर लगातार 12 बार ध्वजारोहण करने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए।

संबोधन स्वतंत्रता दिवस 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प का पर्व है- मोदी ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के ये पर्व 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प का पर्व है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। भारत के हर कोने से चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र हर तरफ से एक ही गूंज है कि हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है।"

सम्मान 1,090 कर्मियों को सम्मान इस स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा (HGCD) और सुधार सेवाओं के कुल 1,090 कर्मियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों में वीरता पदक (GM), विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM) और सराहनीय सेवा के लिए पदक (MSM) में बांटा गया है। भारत-पाकिस्तान तनाव के समय जून में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान वीरता का प्रदर्शन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।

पदक किस श्रेणी में कितने लोगों को मिला पदक? वीरता पदक (GM) 233 कर्मियों को मिला, जिसमें 226 पुलिस, 6 अग्निशमन सेवा और 1 अग्निशमन-बचाव विभाग कर्मी है। इनमें भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 54 कर्मी, जम्मू-कश्मीर के 152, पूर्वोत्तर के 3 और अन्य 24 कर्मी शामिल हैं। PSM पदक 99 कर्मियों को मिला, जिसमें 89 पुलिस, 5 अग्निशमन, 3 स्वास्थ्य सेवा और 2 सुधार सेवा कर्मी हैं। MSM पदक 758 कर्मियों को मिला, जिसमें 635 पुलिस, 51 अग्निशमन, 41 स्वास्थ्य और 31 सुधार सेवाओं से हैं।

उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नाम दर्ज हुई यह खास उपलब्धि इस ध्वजारोहरण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई। वह लगातार 12 बार ध्वजारोहण करने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (10 बार) को पीछे छोड़ा था। इस मामले में पहले पायदान पर पर्व प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने 1947 से 1963 तक 17 बार यह कारनामा किया था। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, जिन्होंने 16 बार यह उपलब्धि हासिल की थी।