अपने दोस्तों के साथ बिलों का बंटवारा और सामान्य खर्चों पर नजर कैसे रखें?

अगर आप दोस्तों या फ्लैटमेट्स के साथ रह रहे हैं, तो खर्चों को सही से बांटना जरूरी है, वरना मनमुटाव और किसी एक पर भार पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। किराया, बिजली, पानी, इंटरनेट , किराने का सामान और अन्य साझा खर्च पहले से तय करने चाहिए। साफ नियम और पारदर्शिता होने से सभी को पता रहता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। शुरुआत में ही ईमानदारी से बात करने और लिखित में रखने से आगे कोई गलतफहमी नहीं होता।

#1 पहले से तय करें कौन क्या देगा किराया, बिल और अन्य खर्चों को बांटने के 2 सामान्य तरीके होते हैं। या तो एक व्यक्ति पहले सब भुगतान करे और बाकी बाद में पैसे दें, या फिर अलग-अलग बिल अलग लोग भरें। बड़ा खर्च, जैसे किराया, सीधे मकान मालिक को हर फ्लैटमेट द्वारा देना अच्छा रहता है। इससे किसी एक पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और समय पर भुगतान हो जाता है। पहले से तय करने से जिम्मेदारी साफ रहती है और रुकावट की संभावना कम होती है।

#2 डिजिटल टूल्स से रखें पारदर्शिता खर्चों को कागज या याददाश्त पर छोड़ना भूल और गलती का कारण बन सकता है। स्प्लिटवाइज, सेटल अप, वॉलनट जैसे ऐप खर्च का हिसाब तुरंत रखते हैं और रिमाइंडर भी भेजते हैं। चाहें तो गूगल शीट में भी सभी लेन-देन दर्ज किए जा सकते हैं। इससे हर व्यक्ति को अपने हिस्से का पता चलता रहता है और कोई गलतफहमी नहीं होती। साथ ही, यह तरीका लंबे समय तक खर्च करने की आदत को समझने में भी मदद करता है।

#3 किराने और अन्य खरीद का सही बंटवारा किराने का सामान अक्सर विवाद का कारण बनता है, क्योंकि खपत हर व्यक्ति की अलग होती है। कुछ लोग सब साझा करते हैं, जबकि कुछ लोग अलग रखते हैं और सिर्फ कुछ चीजें, जैसे चावल या सफाई का सामान, मिलकर खरीदते हैं। जो भी तरीका अपनाएं, पहले उस पर सहमति बनाना जरूरी है। अगर साझा खरीद हो रही है, तो तुरंत खर्च दर्ज करें और समय-समय पर समझौते की समीक्षा करें, ताकि सबको लगे कि बंटवारा न्यायसंगत है।