आर माधवन की 'आप जैसा कोई' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे फिल्म 

Get ready to feel all the feels 💘 Shrirenu aur Madhu aa rahe hai pyaar ki paribhasha badalne #AapJaisaKoi trailer out now.

🔗 - https://t.co/qjbXqi8aAq



Watch Aap Jaisa Koi, out 11 July, only on Netflix.#AapJaisaKoiOnNetflix pic.twitter.com/rm5ur0E5ZE