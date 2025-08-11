वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया, फिलहाल सीरीज में हासिल की बराबरी

लेखा-जोखा DLS नियम की बदौलत जीती वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान से सैम अयूब (23) और अब्दुल्ला शफीक (26) अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। मध्यक्रम में हुसैन तलत (31) और हसन नवाज (36*) ने टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। जवाब में वेस्टइंडीज ने 12 रन के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। मुश्किल घड़ी में शेरफेन रदरफोर्ड (45) और रोस्टन चेज (49*) ने टीम को जीत दिलाई। कप्तान शाई होप ने भी 32 रन बनाए।

बाबर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20वीं बार शून्य पर आउट हुए बाबर पाकिस्तान के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम 3 गेंदों का सामना करते हुए शून्य पर आउट हो गए। क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 133वां वनडे मैच (130 पारियां) खेलते हुए बाबर ने अपना 5वां शून्य दर्ज किया। बता दें कि बाबर टेस्ट क्रिकेट में 59 मैचों (108 पारियों) में 8 बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 128 मैचों की 121 पारियों में 7 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

जानकारी इस अनचाहे रिकॉर्ड के करीब हैं बाबर पाकिस्तानी बल्लेबाजो में बाबर के वनडे डेब्यू के बाद से केवल फखर जमान और शाहीन अफरीदी ही उनसे अधिक बार शून्य पर आउट हुए हैं। बता दें कि जमान और शाहीन 6-6 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं।

होप शाई होप ने 7,500 लिस्ट-A रन पूरे किए वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने लिस्ट-A क्रिकेट में 7,500 रन पूरे करके एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। होप को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैच में 30 रनों की जरूरत थी। वह 35 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में अर्धशतक लगाया था। अपना 184वां लिस्ट-A मैच खेल रहे होप के नाम 47 से ज्यादा की औसत से 7,502 रन हैं।

सील्स जेडन सील्स ने लिए 3 विकेट वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। सील्स ने 7 ओवर फेंके और 3.30 की इकॉनमी रेट के साथ 23 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 2 मेडन ओवर भी फेंके। 24 वनडे मैचों में सील्स के नाम अब 40.40 की औसत के साथ 25 विकेट हैं। 36 लिस्ट-A मैचों में उन्होंने 35 विकेट अपने नाम किए हैं।