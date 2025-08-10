एयर इंडिया विमानों को अपडेट करने पर खर्च करेगी 3,500 करोड़, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं 

एयर इंडिया विमानों के इंटीरियर को अपडेट किया जा रहा है

क्या है खबर?

एयर इंडिया अपने विमानों को उन्नत बनाने के लिए 40 करोड़ डॉलर (करीब 3,500 करोड़ रुपये) खर्च करने की घोषणा की है। इससे आरामदायक सीटों और नई तकनीक के साथ बेहतर उड़ान अनुभव प्रदान करने का दावा किया है। कंपनी अपने वाइडबॉडी और नैरोबॉडी दोनों तरह के विमानों को उन्नत डिजाइनों के साथ नवीनीकरण करेगी, ताकि उनके परिचालन में आराम और तकनीकी उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद, 13 बोइंग 777-300ER विमानों को 2027 से अपग्रेड किया जाएगा।