6 कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 1.36 लाख करोड़ रुपये गिरा, जानिए सबसे ज्यादा किसे हुआ नुकसान 

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 34,710 करोड़ घटकर 18.51 लाख करोड़ रुपये और HDFC बैंक का 29,722 करोड़ घटकर 15.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। साथ ही ICICI बैंक का 24,719 करोड़ घटकर 10.25 लाख करोड़ हो गया, जबकि इंफोसिस का 19,504 करोड़ की गिरावट के बाद 5.91 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार भारती एयरटेल का मूल्यांकन 15,053 करोड़ घटकर 10.59 लाख करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 12,441 करोड़ घटकर 5.87 लाख करोड़ रुपये रह गया।

फायदा

इन्हें हुआ बाजार मूल्यांकन में फायदा

इसी बीच भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार पूंजीकरण 17,678 करोड़ बढ़कर 5.77 लाख करोड़ रुपये हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का बाजार पूंजीकरण 11,360 करोड़ बढ़कर 10.97 लाख करोड़, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 9,784 करोड़ बढ़कर 7.42 लाख करोड़ और बजाज फाइनेंस का 186 करोड़ बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर रही। इसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक और SBI का स्थान रहा।