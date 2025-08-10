'क्योंकि सास...' ने आते ही रचा इतिहास, इन 5 कारणों से बना नंबर 1 टीवी शो

#1 ताजी हुईं दर्शकों की 25 साल पुरानी यादें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 25 साल पुराना धारावाहिक है, जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी और साल 2008 में स्टार प्लस पर इसका प्रसारण बंद हुआ था। यही वजह है कि जैसे ही इस शो का पहला एपिसोड आया, दर्शक इस पर टूट पड़े। एक ओर शो की शुरुआत हुई और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पुरानी यादों की बाढ़ सी आ गई। शो का पहला एपिसोड पूरी तरह से पुरानी यादों पर ही आधारित था।

#2 13 साल बाद तुलसी की शानदार वापसी शाे देखने की सबसे बड़ी वजह स्मृति ईरानी हैं, जिन्हें एक बार फिर तुलसी विरानी के रूप में देखने के लिए दर्शक बड़े बेताब थे। इसी शो ने स्मृति को घर-घर में मशहूर किया था। उन्होंने लंबे समय से अभिनय से दूरी बनाई हुई थी। 'क्योंकि सास भी कभी बहू 2' के जरिए स्मृति ने पूरे 13 साल बाद टीवी पर वापसी की। उन्होंने आखिरी बार साल 2013 में आए टीवी शो 'एक थी नायिका' में देखा गया था।

#3 पुराना परिवार और नई कहानी 'क्योंकि सास भी बहू 2' की लोकप्रियता का एक कारण ये भी है कि इसमें वही पुराना परिवार नजर आ रहा है, जो 25 साल पहले दर्शकों को देखने को मिला था। अपने पसंदीदा कलाकारों को पर्दे पर साथ देख प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। शो की कहानी को आज के हिसाब से नया रूप दिया गया है। इसे पुरानी कहानी से इस तरह से जोड़ा गया है कि ये हर आयु वर्ग के दर्शकों का दिल जीत रहा है।

#4 और #5 पुराने व नए सितारों का मेल और एकता कपूर स्टाइल शाे में जहां स्मृति के अलावा अमर उपाध्याय, हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान जैसे कई पुराने कलाकारों ने दर्शकों को बांधे रखा है, वहीं रोहित सुचांती, शगुन शर्मा, अमन गांधी, अंकित भाटिया और तनीषा मेहता जैसे नए कलाकारों ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। उधर शो हिट करने के लिए एकता कपूर का नाम ही काफी है। 'सास-बहू' ड्रामा वाले धारावाहिक उनकी खासियत रही है। एकता अपने पुराने अंदाज में लौटी हैं, जिस पर फैंस निहाल हो गए हैं।