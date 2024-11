महिंद्रा BE 6e और XEV 9E से 26 नवंबर को पर्दा उठाएगी (तस्वीर: एक्स/@mahindraesuvs)

महिंद्रा BE 6e के इंटीरियर की दिखी झलक, कंपनी ने जारी किया टीजर

क्या है खबर? महिंद्रा एंड महिंद्रा 26 नवंबर को अपनी BE 6e से पर्दा उठाने जा रही है। इससे पहले कार निर्माता ने इलेक्ट्रिक SUV का एक टीजर जारी किया है, जिसमें इंटीरियर की झलक दिखाई है। यह महिंद्रा BE.05 का उत्पादन वर्जन है और कॉन्सेप्ट मॉडल से मिलता-जुलता है। इससे पहले कंपनी ने टीजर वीडियो जारी कर इसके एक्सटीरियर की जानकारी दी थी। इस दौरान XEV 9E की कीमत का ऐलान किया जा सकता है।

इंटीरियर

इलेक्ट्रिक SUV में मिलेंगी ये सुविधाएं

महिंद्रा BE 6e के केबिन में एक विमान कॉकपिट डिजाइन वाला स्प्लिट सेंटर कंसोल मिलेगा, जो 10.25 से बड़ी इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ट्विन स्क्रीन के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील से लैस है। इसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील में टाटा मोटर्स कारों जैसा चमकदार BE लोगो दिया है और इसमें 2 रीजन बटन के साथ दोनों तरफ 2 टॉगल स्विच हैं। इसके अलावा, BE 6e में पिलर-माउंटेड हेडरेस्ट के साथ आकर्षक फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ भी होगी।

रेंज

450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी कार

BE 6e INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित है और कंपनी का कहना है कि यह उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। यह आर्किटेक्चर रेंज के साथ उच्च दक्षता वाला ड्राइवट्रेन प्रदान करता है। यह रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) के साथ 2 बैटरी विकल्पों में आएगी और सिंगल चार्ज में 450 किलोमीटर से अधिक की रेंज देगी। इस इलेक्ट्रिक कार को अगले साल मई में 17-21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें गाड़ी का इंटीरियर