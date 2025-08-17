बैंक के कॉल सेंटर से लीक डाटा बढ़ा रहा ऑनलाइन धोखाधड़ी, जानिए कैसे हो रही 

डिजिटल युग में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जालसाज नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। अब साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर ठगी कर रहे हैं। उनके पास पीड़ितों की पूरी जानकारी होती है। यह इसलिए मुमकिन है, क्योंकि बैंक के कॉल सेंटर के कर्मचारी ही जालसाजों को ग्राहकों की जानकारी साझा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस जानकारी से ठगी को कैसे अंजाम दिया जा रहा है।

शुरुआत ऐसे मिलता है धोखाधड़ी के लिए डाटा धोखाधड़ी का यह खेल ग्राहकों के डाटा चोरी से शुरू होता है। कई कंपनियों से ग्राहकों की जानकारी लीक होती है और इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल से लेकर कार्ड का विवरण तक अपराधियों के हाथ में पहुंच जाता है। अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल कर नकली कॉलर ID और वास्तविक जैसी बातचीत कर लोगों का भरोसा जीतते हैं। ऐसे में बैंकिंग संस्थाओं को डाटा लीक रोकने के प्रयास करने की जरूरत है।

तरीका कैसे की जाती है ठगी? डाटा मिलने के बाद साइबर अपराधी बैंककर्मी बनकर फर्जी कॉल करते हैं और खाते से संदिग्ध लेनदेन होने की बात कह कर डराने की रणनीति अपनाते हैं। इसके बाद आपकी पहचान सत्यापन के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) या कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) जैसी संवेदनशील जानकारी देने के लिए उकसाया जाता है। जैसे ही उन्हें इनमें से कोई कोड मिलता है तो उनके लिए धोखाधड़ी करना आसान हो जाता है। इसके बाद आपके खाते से पैसा उड़ जाता है।