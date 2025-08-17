LOADING...
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक देखी? आते ही छा गए शाहरुख के बेटे आर्यन खान
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली दमदार झलक आई (तस्वीर: एक्स/@SRKUniverse)

लेखन नेहा शर्मा
Aug 17, 2025
11:13 am
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं। इस सीरीज में बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकार नजर आने वाले हैं। आर्यन ने इसके जरिए निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। अब आखिरकार सीरीज की पहली झलक सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

फर्स्ट लुक

पहली झलक के साथ शाहरुख ने दे डाला एक और अपडेट

शाहरुख ने सीरीज का पहला टीजर साझा करते हुए लिखा, 'आपने मांगा और नेटफ्लिक्स ने पूरा कर दिया....ये थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं? पर आदत डाल लो, क्योंकि...'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू 20 अगस्त को रिलीज होगा।' सीरीज में आर्यन की शानदार झलक भी देखने को मिली है, उनका स्वैग देखनेभर से प्रशंसकों का दिल बाग-बाग हो गया है। लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पहवा और मोना सिंह जैसे कलाकार इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पहली झलक

टीजर

आर्यन ने सुनाई कहानी

टीजर की शुरुआत शो के मुख्य किरदारों के परिचय और शाहरुख को एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए होती है। बैकग्राउंड में किंग खान की फिल्म 'मोहब्बतें' की थीम बजती है और आर्यन अपनी कहानी सुनाने के लिए स्क्रीन पर आते हैं। लक्ष्य इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। रणवीर सिंह भी इसका हिस्सा हैं। शाहरुख की झलक अभी सामने नहीं आई है। शाहरुख और आर्यन के प्रशंसक टीजर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

प्रोडक्शन

आर्यन की मां गौरी खान हैं इस सीरीज की निर्माता

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। इसका ऐलान पिछले साल नवंबर में लॉस एंजिल्स में हुए एक नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान हुआ था। सीरीज में दिखाया जाएगा कि जब मायानगरी मुंबई में लोग आते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होता है। शाहरुख ने बताया कि उनके बेटे आर्यन ने छोटी-छोटी जगहों का मुआयना कर इस सीरीज की कहानी लिखी है।

घोषणा

नेटफ्लिक्स ने यूं किया था 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के पहले टीजर का ऐलान

पिछले दिनों एक्स पर Ask SRK सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख से पूछा था कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक कब देखने को मिलेगी? इस पर अभिनेता ने लिखा था, 'इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो नेटफ्लिक्स को बताना पड़ेगा... बेटा शो बना रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है @NetflixIndia तुम क्या कर रहे हो?' शाहरुख के इस सवाल पर नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया था कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक कब आएगी।