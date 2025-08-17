डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ रखा त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक संभवतः 22 अगस्त को निर्धारित है। बता दें कि शुक्रवार को पुतिन से अलास्का में बैठक करने और जेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने शांति समझौते का आह्वान किया है। यह त्रिपक्षीय वार्ता उसी का हिस्सा है।

योजना क्या है त्रिपक्षीय वार्ता की योजना? रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के समक्ष एक शांति समझौते पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत यूक्रेन डोनबास क्षेत्र का शेष भाग रूस को दे देगा। इसी तरह प्रस्तावित शांति समझौते में वर्तमान युद्ध क्षेत्रों में युद्धविराम के साथ यूक्रेन और यूरोप के लिए सुरक्षा की गारंटी भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी अधिकारी इस प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया बैठक को लेकर रूस ने अभी तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार (18 अगस्त) को वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के बाद एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होने की उम्मीद है। हालांकि, रूस ने अभी तक इस त्रिपक्षीय बैठक के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बता दें कि प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है।