एंथ्रोपिक के क्लाउड को मिली बातचीत समाप्त करने की क्षमता, जानिए कब कर सकेंगे उपयोग
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया फीचर या मॉडल लॉन्च हो रहा है। अब लोकप्रिय AI चैटबॉट क्लाउड बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह स्टार्टअप अब 'मॉडल वेलफेयर' पर अपने खोजपूर्ण कार्य के तहत कुछ मॉडल्स को क्लाउड पर बातचीत समाप्त करने की क्षमता दे रहा है।
बयान
कब होगा इस सुविधा का इस्तेमाल?
कंपनी का कहना है, "यह एक प्रायोगिक सुविधा है, जिसका इस्तेमाल क्लाउड द्वारा लगातार हानिकारक और अपमानजनक बातचीत के चरम मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।" एंथ्रोपिक का कहना है कि ज्यादातर यूजर क्लाउड द्वारा बातचीत को अपने आप समाप्त होते हुए कभी नहीं देखेंगे। उत्पादक बातचीत की उम्मीद खत्म हो जाने या यूजर क्लाउड से चैट समाप्त करने के लिए कहने के प्रयास विफल होने पर क्लाउड की बातचीत समाप्त करने की क्षमता अंतिम उपाय है।
व्यवधान
सामान्य मामलों में यह फीचर नहीं करेगा प्रभावित
एंथ्रोपिक का कहना है, "ऐसे परिदृश्य जहां ऐसा होगा, वे अत्यंत चरम मामले होंगे। अधिकांश यूजर किसी भी सामान्य उत्पाद उपयोग में इस सुविधा को नोटिस नहीं करेंगे या इससे प्रभावित नहीं होंगे, यहां तक कि क्लाउड के साथ अत्यधिक विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते समय भी।" ये AI सिस्टम कभी भी दर्द, परेशानी या भलाई जैसी चीज महसूस कर सकते हैं। स्टार्टअप इस संभावना को गंभीरता से ले रहा है और मानता है कि इसकी जांच जरूरी है।