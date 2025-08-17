एंथ्रोपिक के क्लाउड को मिली बातचीत समाप्त करने की क्षमता, जानिए कब कर सकेंगे उपयोग 

बयान

कब होगा इस सुविधा का इस्तेमाल?

कंपनी का कहना है, "यह एक प्रायोगिक सुविधा है, जिसका इस्तेमाल क्लाउड द्वारा लगातार हानिकारक और अपमानजनक बातचीत के चरम मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।" एंथ्रोपिक का कहना है कि ज्यादातर यूजर क्लाउड द्वारा बातचीत को अपने आप समाप्त होते हुए कभी नहीं देखेंगे। उत्पादक बातचीत की उम्मीद खत्म हो जाने या यूजर क्लाउड से चैट समाप्त करने के लिए कहने के प्रयास विफल होने पर क्लाउड की बातचीत समाप्त करने की क्षमता अंतिम उपाय है।