महिंद्रा BE 6E के नाम को लेकर इंडिगो ने मुकदमा दायर किया है

इंडिगो ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक पर लगाया ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आराेप, मुकदमा दायर

क्या है खबर? एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने आज (3 दिसंबर) महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसमें इंडिगो ने महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक वाहन BE 6E में '6E' शब्द के इस्तेमाल को उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन बताया है। बता दें, एयरलाइन का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) कोड '6E' है, जिसका उपयोग वह ब्रांडिंग में बड़े पैमाने पर करती है। इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

मामला

क्या है यह मामला?

इंडिगो कॉलसाइन और ब्रांड के एक प्रमुख भाग के रूप में '6E' का उपयोग करता है, जिसमें 6E प्राइम और 6E फ्लेक्स जैसी सेवाएं शामिल हैं। एयरलाइन ने विज्ञापन सहित विभिन्न उपयोगों के लिए 2015 में ट्रेडमार्क '6E लिंक' पंजीकृत कराया था। पिछले दिनों महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की थी, जिसका नाम महिंद्रा BE 6E है। इसमें 6E का इस्तेमाल इंडिगो को नागवार गुजरा है। उसने कहा है कि यह बाजार में भ्रम पैदा कर सकता है।

जबाव

आरोपों को लेकर महिंद्रा ने क्या कहा?

महिंद्रा ने इंडिगो की चिंताओं को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा, "महिंद्रा ने 26 नवंबर को अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE 6e और XEV 9e का खुलासा किया है। महिंद्रा को 'BE 6e' के लिए क्लास 12 (वाहन) के तहत ट्रेडमार्क पंजीकरण स्वीकृति मिली है।" वाहन निर्माता ने कहा है कि दोनों ट्रेडमार्क के बीच कोई टकराव नहीं है। क्योंकि, उसकी ब्रांडिंग 'BE 6e' है, जबकि मामला '6e' से जुड़ा है।