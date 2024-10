अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया है

अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन एनकाउंटर में जख्मी, पूछताछ में किए कई खुलासे

लेखन आबिद खान 01:59 pm Oct 05, 202401:59 pm

क्या है खबर? उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आज (5 अक्टूबर) को पुलिस आरोपी को हत्या में इस्तेमाल किए हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी ने पूछताछ में हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए हैं।

संबंध

मृतका के साथ थे चंदन के अवैध संबंध

चंदन ने दावा किया है कि उसका मृतका पूनम के साथ करीब डेढ़ साल से अवैध संबंध था। हाल ही के समय में दोनों के बीच संबंध खराब हो जाने के कारण उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। पूनम ने करीब 2 महीने चंदन के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। पूनम ने पुलिस से कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार चंदन होगा।

आत्महत्या

4 लोगों को मारने के बाद आत्महत्या करना चाहता था आरोपी

अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा, "चंदन ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल से पूनम के साथ रिलेशनशिप में था। रिश्ते में कुछ दिक्कतों से वह तनाव में था। इसी वजह से उसने पूनम और उसके परिवार को गोली मार दी। सभी को मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। वो फिर से खुद को गोली मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और भाग गया।"

स्टेटस

चंदन ने स्टेटस पर लिखा था- 5 लोग मरेंगे...

हत्याकांड के बाद चंदन का वाट्सऐप स्टेट्स भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लिखा है "5 People are going to die, I will show you soon" (5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगा)। एक दूसरी पोस्ट में चंदन ने लिखा था, "इंसान हमेशा 2 लोगों से हार जाता है। एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान से।" इस बीच चंदन और पूनम का एक फोटो भी वायरल हो रहा है।

मुलाकात

मृतक के परिजनों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात

हत्याकांड में मारे गए शिक्षक सुनील के माता-पिता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने मृतक सुनील के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन देने का ऐलान किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी रायबरेली पहुंचे और सुनील के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और राज्य सरकार पर आरोप लगाए।

मामला

क्या है मामला?

3 अक्टूबर को अमेठी में सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और दंपति की 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बेटी की उम्र 6 साल और दूसरी की केवल एक साल थी। चंदन ने 7 गोलियां चलाकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पुलिस को मौके से एक मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और 9 खोखे बरामद हुए थे। चंदन की तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई थीं।