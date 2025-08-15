अभिनेत्री श्वेता मेनन ने रचा इतिहास, बनीं मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष

हेमा कमेटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तूफान खड़ा कर दिया था। इस विस्फोटक रिपोर्ट की वजह से मलयालम फिल्म जगत में खलबली मच गई, जिसके बाद अगस्त, 2024 में मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुपरस्टार मोहनलाल ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब खबर है कि मशहूर मलयालम अभिनेत्री श्वेता मेनन को मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (AMMA) की अध्यक्ष चुना गया है और वो ये पद पाने वाली पहली महिला हैं।

जीत 3 दशक के इतिहास में पहली बार AMMA को मिली महिला अध्यक्ष अपने 3 दशक के इतिहास में पहली बार (AMMA) ने किसी महिला अभिनेत्री को अपना अध्यक्ष और महासचिव चुना। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में श्वेता मेनन ने 159 वोटों से जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी देवन को 132 वोट मिले। कुल 298 सदस्यों ने वोट डाले। लक्ष्मी प्रिया को उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि कुक्कू परमेश्वरन और अंसिबा हसन ने संयुक्त सचिव और महासचिव का पद संभाला है। उन्नी शिवपाल नए कोषाध्यक्ष बने हैं।

विवादित चुनाव संगठन के इतिहास का सबसे विवादास्पद चुनाव गुरुवार यानी 14 अगस्त को कोच्चि में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। नतीजे शाम 4 बजे घोषित किए गए। संगठन के 506 सदस्यों को मतदान का अधिकार था। चुनाव प्रचार व्यक्तिगत विवादों और मुकदमों से प्रभावित रहा। यह संगठन के इतिहास का सबसे विवादास्पद चुनाव था। ममूटी, फहद फासिल, निविन पॉली, पृथ्वीराज सुकुमारन, इंद्रजीत सुकुमारन, आसिफ अली और कई अन्य लोकप्रिय अभिनेताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया।

इस्तीफा AMMA के अध्यक्ष मोहनलाल और उनकी 17 सदस्यीय समिति का इस्तीफा AMMA के अध्यक्ष मोहनलाल और उनकी 17 सदस्यीय समिति ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए 27 अगस्त, 2024 में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मलयालम फिल्म जगत में शारीरिक शोषण के आरोप मामले में मोहनलाल के नेतृत्व वाले AMMA ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। महिला कलाकारों ने समिति के कुछ सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद 27 अगस्त को मोहनलाल और उनकी पूरी समिति को भंग कर दिया गया था।

बयान जीत के बाद क्या बोलीं श्वेता? श्वेता बोलीं, "आपने कहा था किAMMA को एक महिला नेतृत्व चाहिए। आज वह दिन आ गया है।" श्वेता का लक्ष्य संगठन को एकजुट करना और सुधार लाना है। उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने असहमति के कारण संगठन छोड़ा, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से वापस बुलाऊंगी।" श्वेता ने कहा, "सिनेमा में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ किरदार हैं। एक कलाकार की जिंदगी 'एक्शन' और 'कट' के बीच होती है।' उनकी जीत के साथ AMMA का एक नया दौर शुरू हुआ है।"