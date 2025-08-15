नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन, प्रधानमंत्री ने दुख जताया
क्या है खबर?
नागालैंड के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता ला गणेशन का शुक्रवार शाम को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 80 वर्ष थे। गणेशन कुछ दिन पहले टी नगर स्थित अपने आवास के शौचालय में गिर गए थे। उनके सिर में चोट लगी थी, जिसकी सर्जरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेशन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ की एक तस्वीर साझा कर उन्हें समर्पित राष्ट्रवादी बताया।
निधन
मोदी ने गणेशन के निधन पर क्या लिखा?
मोदी ने एक्स पर लिखा, 'नागालैंड के राज्यपाल थिरु ला गणेशन जी के निधन से दुःख हुआ। उन्हें एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की। तमिल संस्कृति के प्रति भी उनका गहरा लगाव था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।'
पहचान
कौन थे ला गणेशन?
गणेशन का जन्म तंजावुर में हआ था। वे पिता और भाई की वजह से बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े थे। वर्ष 1970 में गणेशन RSS के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और लगभग 20 वर्षों तक संघ की सेवा की। वह 1991 में भाजपा में शामिल हुए। 2006-2009 के बीच तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। वे 2016 में राज्यसभा सांसद बने। 2021-2023 तक मणिपुर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। फरवरी 2023 से वे नागालैंड के राज्यपाल थे।