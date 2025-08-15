नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन, प्रधानमंत्री ने दुख जताया

लेखन गजेंद्र 09:47 pm Aug 15, 202509:47 pm

क्या है खबर?

नागालैंड के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता ला गणेशन का शुक्रवार शाम को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 80 वर्ष थे। गणेशन कुछ दिन पहले टी नगर स्थित अपने आवास के शौचालय में गिर गए थे। उनके सिर में चोट लगी थी, जिसकी सर्जरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेशन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ की एक तस्वीर साझा कर उन्हें समर्पित राष्ट्रवादी बताया।