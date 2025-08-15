'बिग बॉस 19' के लिए इन 3 कलाकारों के नाम पर लगी मोहर, मिली ये जानकारी
क्या है खबर?
छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। हर बार की तरह इस सीजन की मेजबानी की जिम्मेदारी भी सलमान खान को सौंपी गई है। इस बार शो की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। अब 'बिग बॉस 19' के लिए 3 कलाकारों के नाम पर मुहर लग गई है।
नाम
कुल 19 प्रतियोगी होंगे शामिल
'द खबरी' ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर खुलासा किया कि 'कुंडली भाग्य' के अभिनेता बसीर अली, 'झांसी की रानी' की अभिनेत्री अशनूर कौर और 'अनुपमा' के अभिनेता गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी के रूप में तय कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार शो में कुल 19 प्रतियोगी होंगे, जिनमें से 3 वाइड कार्ड एंट्री होगी। चर्चा है कि इस बार शो में UAE की हिजाबी डॉल हबूबू की भी एंट्री होगी।
अन्य नाम
कब और कहां देख पाएंगे सलमान का शो?
'बिग बॉस 19' को आप 24 अगस्त, 2024 से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर देख पाएंगे। प्रतियोगियों की सूची में लता सभरवाल से लेकर आशीष विद्यार्थी, गौतमी कपूर, धीरज धूपर, अलीशा पंवार, मुनमुन दत्ता, अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, कनिका मान, राज कुंद्रा, डेजी शाह, अर्शिफा खान, तनुश्री दत्ता, ममता कुलकर्णी, अपूर्व मुखीजा, धनश्री वर्मा, पारस कलनावत और मिकी मेकओवर का नाम शामिल है। हाल ही में निर्माताओं ने शेहबाज बडेशा और यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच चुनाव कराया है।