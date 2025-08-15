'बिग बॉस 19' में नजर आएंगे ये 3 मशहूर कलाकार (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

'बिग बॉस 19' के लिए इन 3 कलाकारों के नाम पर लगी मोहर, मिली ये जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 09:05 pm Aug 15, 202509:05 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। हर बार की तरह इस सीजन की मेजबानी की जिम्मेदारी भी सलमान खान को सौंपी गई है। इस बार शो की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। अब 'बिग बॉस 19' के लिए 3 कलाकारों के नाम पर मुहर लग गई है।