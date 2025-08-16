डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में महत्वपूर्ण बैठक जारी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की अलास्का के एंकोरेज में यूक्रेन युद्ध सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के साथ उनके 3-3 सलाहकार भी हैं। यह बैठक 6-7 घंटे तक चलने की उम्मीद है। जिसके बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहले यह बैठक केवल ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली थी, लेकिन बाद में दोनों के सलाहकार भी जुड़ गए।

बैठक यूक्रेन युद्ध पर सवाल टाल गए पुतिन अलास्का में पुतिन के पहुंचने के बाद ट्रंप ने उनका स्वागत किया और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों कई साल बाद मिल रहे थे। दोनों नेताओं ने 'परस्यूइंग पीस अलास्का 2025' बैनर के पास फोटो खिंचवाई और कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पुतिन से यूक्रेन युद्ध विराम और 'क्या नागरिकों की हत्या बंद होगी' जैसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने टाल दिया और ऐसा इशारा किया, जैसे वे सवाल सुन नहीं पा रहे हैं।

टीम दोनों की सलाहकार टीम में कौन-कौन शामिल? अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके सलाहकार के रूप में विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे। दूसरी तरफ, पुतिन के साथ उनकी सलाहकार टीम में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल थे। दोनों नेता चर्चा के दौरान दुभाषियों के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप की बैठक के दौरान एंकोरेज के ऊपर अमेरिकी B-2 स्टील्थ बमवर्षक लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं।

बैठक ट्रंप को है समझौते की उम्मीद ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि पुतिन यूक्रेन पर किसी समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जबकि रूस ने संकेत दिया था कि बातचीत के दौरान कुछ शर्तों पर सहमति बन सकती है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी भी दी है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन बैठक में युद्ध समाप्त करने पर सहमत नहीं होते हैं, तो उन्हें "बेहद गंभीर परिणाम" भुगतने होंगे। इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है।

जानकारी 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं पुतिन पुतिन सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की थी और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले थे। ट्रंप से पुतिन जुलाई 2018 में हेलसिंकी में मिले थे। जून 2021 में पुतिन जो बाइडेन से स्विट्जरलैंड में मिले थे।

ट्विटर पोस्ट ट्रंप और पुतिन आमने-सामने #WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin hold talks in Anchorage, focused on the Russia-Ukraine war.



Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov and US Secretary of State Marco Rubio, along with other officials, are also present.… pic.twitter.com/4zQKP5Y5wL — ANI (@ANI) August 15, 2025

आपत्ति जेलेंस्की ने कहा, वार्ता के दिन भी हत्याएं कर रहा रूस जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन की वार्ता शुरू होने से पहले एक्स पर वीडियो साझा कर कहा कि वार्ता के दिन भी रूस हत्याएं कर रहे है और यह बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा, "सुमी केंद्रीय बाजार, नीपर क्षेत्र, जापोरिज्जिया, खेरसॉन क्षेत्र, डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी हमले हो रहे हैं क्योंकि कोई आदेश कोई संकेत नहीं मिला है कि मास्को इस युद्ध को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है।"