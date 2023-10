सुहाना की फिल्म 'द आर्चीज' का पहला गाना 'सुनोह' जारी, शाहरुख ने तारीफ में पढ़े कसीदे

07:11 pm Oct 20, 2023

शाहरुख खान ने की अपनी बेटी सुहाना की प्रशंसा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

जब से जोया अख्तर ने अपनी फिल्म 'द आर्चीज' की घोषणा की है, यह लगातार चर्चा में हैं। इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। 'द आर्चीज' का पहला गाना 'सुनोह' रिलीज हो चुका है, जिसे काफी प्यार मिल रहा है। अब शाहरुख ने सुहाना की प्रशंसा की और इस गाने को अनोखा और शानदार बताया।

यहां देखिए शाहरुख का ट्वीट

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

शाहरुख ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 'सुनोह' की एक झलक साझा की है। उन्होंने लिखा, 'यह 'द आर्चीज' की दुनिया बहुत अनोखी और सुंदर है। साथ ही इस गाने की ये "Trading my shoes in for wheels under my feet" मेरी प्रेरणा स्त्रोत बन गई है।' बता दें, 'सुनोह' गाना अंग्रेजी में रिलीज हुआ है और यह उसी गाने की पंक्ति हैं। 'द आर्चीज' 7 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।