ड्राइविंग लाइसेंस-वाहन रजिस्ट्रेशन को मोबाइन नंबर-आधार से कैसे करें लिंक? जानिए तरीका

जरूरी क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर और आधार लिंक? वाहन मालिकों और लाइसेंस धारकों को परिवहन मंत्रालय की ओर से रजिस्टर्ड वाहन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जरिए मोबाइल नंबर को लिंक और अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए आपको parivahan.gov.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पोर्टल पर वाहन और सारथी नाम से 2 QR कोड दिए गए हैं, जिनके जरिए आप अपडेट कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में किसी भी सरकारी अपडेट या नोटिस की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी।

RC RC को कैसे करें लिंक? वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको परिवहन वेबसाइट पर जाने के बाद आधार के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट का विकल्प चुनना होगा। फिर, आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करना है। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख और वैलिडिटी भी बतानी होगी। आपको वेरिफिकेशन कोड डालकर सब्मिट करके प्रक्रिया का पूरा करना होगा। इस तरह RC में मोबाइल नंबर अपडेट और आधार लिंक हो जाएगा।