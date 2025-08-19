ड्राइविंग लाइसेंस-वाहन रजिस्ट्रेशन को मोबाइन नंबर-आधार से कैसे करें लिंक? जानिए तरीका
क्या है खबर?
ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) पर मोबाइल नंबर अपडेट और आधार से लिंक कर सकते हैं। आइये जानते हैं आप घर बैठे इस प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं।
जरूरी
क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर और आधार लिंक?
वाहन मालिकों और लाइसेंस धारकों को परिवहन मंत्रालय की ओर से रजिस्टर्ड वाहन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जरिए मोबाइल नंबर को लिंक और अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए आपको parivahan.gov.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पोर्टल पर वाहन और सारथी नाम से 2 QR कोड दिए गए हैं, जिनके जरिए आप अपडेट कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में किसी भी सरकारी अपडेट या नोटिस की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी।
RC
RC को कैसे करें लिंक?
वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको परिवहन वेबसाइट पर जाने के बाद आधार के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट का विकल्प चुनना होगा। फिर, आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करना है। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख और वैलिडिटी भी बतानी होगी। आपको वेरिफिकेशन कोड डालकर सब्मिट करके प्रक्रिया का पूरा करना होगा। इस तरह RC में मोबाइल नंबर अपडेट और आधार लिंक हो जाएगा।
DL
ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर
ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर सारथी QR कोड स्कैन करना होगा या संबंधित पेज पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मांगी गई जानकारी को भरना होगा। इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, राज्य का नाम और कैप्चा कोड दर्ज करना है। प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऑपको नीचे दिखाई दे रहे सब्मिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार DL से लिंक हो जाएगा।