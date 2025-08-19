मुंबई में बारिश के बीच एक मोनोरेल ट्रैक पर ही बंद हो गई

मुंबई: भारी बारिश के बीच मोनोरेल फंसी, क्रेन की मदद से बाहर निकाले गए यात्री

लेखन आबिद खान 08:56 pm Aug 19, 202508:56 pm

क्या है खबर?

मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास एक मोनोरेल ऐलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई। ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के बाद ट्रेन में परेशानी आ गई और यात्री अंदर ही फंस गए। एसी ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे यात्री बेहाल हो गए।