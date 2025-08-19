मुंबई: भारी बारिश के बीच मोनोरेल फंसी, क्रेन की मदद से बाहर निकाले गए यात्री
क्या है खबर?
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास एक मोनोरेल ऐलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई। ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के बाद ट्रेन में परेशानी आ गई और यात्री अंदर ही फंस गए। एसी ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे यात्री बेहाल हो गए।
घटना
चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच फंसी मोनोरेल
शाम 6.15 बजे मोनोरेल चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच बंद हो गई। इसके बाद यात्रियों ने मदद के लिए संपर्क किया। घटना पर संज्ञान लेते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन से यात्रियों को बाहर निकाला गया। कुछ यात्रियों को अस्पताल भी भेजा गया है। BMC की एक मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है। नजदीकी अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है।
ट्विटर पोस्ट
ट्रेन में फंसे यात्रियों को ऐसे बाहर निकाला गया
#WATCH | Maharashtra: Teams of BMC, fire department and police are engaged in rescuing passengers from the Monorail stuck near Mysore Colony station in Mumbai. pic.twitter.com/XYq3lVjLTV— ANI (@ANI) August 19, 2025
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने दिए घटना की जांच के आदेश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, 'मुंबई में चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल तकनीकी कारणों से फंस गई। घटना के कारणों की जांच की जाएगी। MMRDA, फायर ब्रिगेड और नगर निगम समेत सभी एजेंसियां मौके पर हैं। चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मैं MMRDA कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, पुलिस और सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में हूं।'