'जॉली LLB 3' का पहला गाना 'भाई वकील है' जारी, डांस करते दिखे अक्षय कुमार-अरशद वारसी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरशद वारसी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब निर्माताओं ने 'जॉली LLB 3' का पहला गाना 'भाई वकील है' जारी कर दिया है।
गाना
कब रिलीज होगी फिल्म?
'भाई वकील है' गाने को अमन पंत और केडी देसीरॉक ने मिलकर गाया है। इस गाने में अक्षय और अरशद जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। 'जॉली LLB 3' में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Jo tujhko de takleef, uski cancel deal hai, fikar na kar, tera bhai वकील hai! 😎🕺🏻#BhaiVakeelHai – song out now: https://t.co/WWi5Om1FPc Get groovin’#JollyLLB3 in cinemas 19th September. #JollyVsJolly pic.twitter.com/zatF1OuGQj— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) August 20, 2025