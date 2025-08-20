'जॉली LLB 3' का पहला गाना 'भाई वकील है' जारी, डांस करते दिखे अक्षय कुमार-अरशद वारसी

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरशद वारसी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब निर्माताओं ने 'जॉली LLB 3' का पहला गाना 'भाई वकील है' जारी कर दिया है।