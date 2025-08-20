कियारा आडवाणी समेत 200 करोड़ी 'टॉक्सिक' में दिखेंगी ये अभिनेत्रियां, एक बनेगी सुपरस्टार यश की बहन

आने वाले दिनों में कई पैन इंडिया फिल्में दर्शकों के बीच होंगी। इन्हीं में से एक है कन्नड़ सुपरस्टार यश की ' टॉक्सिक , जिसका इंतजार सिनेप्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ीं अब तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। इस फिल्म ने नया नाम रुक्मिणी वसंत का जुड़ा है, जो इसमें एक खास भूमिका निभाने वाली हैं। आइए जानें फिल्म में कौन-सी 5 अभिनेत्रियां अपने अभिनय का जलवा बिखेरती नजर आएंगी।

#1 कियारा आडवाणी इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में कियारा आडवाणी, यश के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए 15 करोड़ रुपये लिए हैं। ये पहला मौका होगा, जब यश और कियारा पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पिछली बार ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'वॉर 2' में रोमांस कर चुकीं कियारा अब यश के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।

#2 तारा सुतारिया अभिनेत्री तारा सुतारिया पिछली बार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'अपूर्वा' में नजर आई थीं। फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया था। अब तारा को 'टॉक्सिक' में देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में वह यश की दूसरी प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं। हालांकि, उन्होंने खुद अपने किरदार के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगी।

#3 नयनतारा राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं निर्देशक गीतू मोहनदास की इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। 'टॉक्सिक' को इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखा और शूट किया जा रहा है। फिल्म में नयनतारा, यश की बहन की भूमिका निभाने वाली हैं। पहले इस किरदार के लिए करीना कपूर से संपर्क किया गया था, लेकिन उनके साथ बात नहीं बन पाई। लिहाजा ये फिल्म साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वली नयनतारा की झोली में जा गिरी।