महाराष्ट्र में 5 दिन बारिश से संकट, दिल्ली के बराबर 5 शहरों जितनी फसल बर्बाद
महाराष्ट्र में बारिश से 20.12 लाख एकड़ फसल चौपट (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

महाराष्ट्र में 5 दिन बारिश से संकट, दिल्ली के बराबर 5 शहरों जितनी फसल बर्बाद

लेखन गजेंद्र
Aug 20, 2025
05:19 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश संकट बन गई है। इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने बुधवार को बताया कि अगस्त में हुई भारी बारिश से 19 जिलों की खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है और करीब 20.12 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है। सबसे अधिक नुकसान 187 तालुकाओं और 654 राजस्व मंडलों में हुआ है।

नुकसान

कितनी फसल हुई होगी चौपट?

अगर 20.12 लाख एकड़ को हेक्टेयर में देखें तो यह करीब 8.5 लाख हेक्टेयर होगा, जो 8,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। इसकी तुलना दिल्ली से करें तो देखेंगे कि दिल्ली के बराबर 6 शहरों जितनी फसल बर्बाद हुई है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है। एक औसत भारतीय किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो करीब 4 लाख छोटे किसान इससे प्रभावित होंगे। अगर इसपर धान-गेहूं उगाया जाए, तो 20-24 लाख टन अनाज पैदा हो सकता है।

नुकसान

किन फसलों और जिलों को सबसे अधिक नुकसान?

मंत्री भराणे ने बताया कि बारिश की वजह से 19 जिलों में सबसे अधिक नुकसान नांदेड, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा, अकोला, सोलापुर, हिंगोली, धाराशिव, परबनी, अमरावती और जलगांव में हुआ है। यहां होने वाली प्रमुख फसलों सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, अरहर, मूंग, बाजरी, प्याजा, ज्वार और हल्दी को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है और आने-जाने वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं।

बारिश

पिछले 5 सालों में सबसे अधिक बारिश 

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगस्त में हुई बारिश ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में अगस्त के दौरान बारिश का कोटा लगभग 566 मिमी है, जो 15 से 19 अगस्त के बीच 837.3 मिमी को पार कर गया। मुंबई के अलग-अलग इलाकों में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। नांदेड में लोग लापता हैं और अन्य जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। परिवहन के साधन ठप हैं।

ट्विटर पोस्ट

मुंबई में बारिश का हाल

ट्विटर पोस्ट

गेट वे ऑफ इंडिया के पास कल का दृश्य