रोहित शर्मा और विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग से अचानक हुए बाहर, जानिए पूरा मामला 

भारतीय क्रिकेट टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वनडे रैंकिंग से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला उस समय आया है जब रोहित महज एक हफ्ते पहले ही दूसरे पायदान पर पहुंचे थे। कोहली उस वक्त 736 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थे। अब शुभमन गिल 784 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम 751 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

गड़बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण रोहित और कोहली हुए रैंकिंग से बाहर वनडे रैंकिंग से रोहित और कोहली का बाहर होना दरअसल तकनीकी गड़बड़ी माना जा रहा है। ताजा रैंकिंग में बाबर दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि रोहित और कोहली ने आखिरी वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में यूएई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। रोहित ने फाइनल में धमाकेदार पारी खेलकर भारत को एक दशक बाद पहला ICC वनडे खिताब दिलाया था। ऐसे में उनका अचानक रैंकिंग से गायब होना हैरान करने वाला है।

शीर्ष गिल के अलावा श्रेयस अय्यर शीर्ष-10 में 20 अगस्त को जारी रैंकिंग में भारत की ओर से सिर्फ शुभमन और श्रेयस अय्यर शीर्ष-10 में नजर आ रहे हैं। गिल 756 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर 751 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। इनके बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (720), श्रीलंका के चरित असलंका (719), आयरलैंड के हैरी टेक्टर (708), भारत के श्रेयस अय्यर (704), अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (676) और श्रीलंका के कुसल मेंडिस (669) हैं।

संन्यास टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके हैं दोनों खिलाड़ी रोहित और कोहली ने भारत को 2024 में टी-20 विश्व कप जिताने के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके बाद दोनों ने कुछ टेस्ट मैच खेले, लेकिन इसी साल अचानक टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के खराब प्रदर्शन के बाद भले ही आलोचना हुई, मगर इंग्लैंड में दोनों के बल्ले से बड़ी उम्मीदें थीं। हालांकि, अचानक लिया गया यह फैसला कई तरह की अटकलों को जन्म दे गया।