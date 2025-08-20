रॉयल एनफील्ड ने की 2025 मोटोवर्स के आयोजन की घोषणा, जानिए कब होगा
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 इस साल 21-23 नवंबर के बीच गोवा के वागाटोर में आयोजित करने की घोषणा की है। 2025 संस्करण में मोटरसाइकिल्स और संगीत कलाकारों की विस्तृत श्रृंखला को एक मंच पर लाने का दावा किया है। इसके लिए टिकट कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसके शुरुआती पास की कीमत 2,499 रुपये है, जबकि 5 लोगों के समूह के लिए प्रति व्यक्ति 2,399 रुपये और 10 लोगों के समूह के लिए 2,299 रुपये है।
मॉडल
पेश किए जा सकते हैं ये मॉडल
2025 मोटोवर्स एडिशन में दुनियाभर के कस्टम बाइक निर्माता अपने कुछ बेहतरीन मॉडल्स का प्रदर्शन करेंगे। बाइक निर्माता ने यह भी पुष्टि की है कि नई फ्लाइंग फ्ली इलेक्ट्रिक और हिमालयन इलेक्ट्रिक कुछ अन्य बाइक्स के साथ प्रदर्शित की जाएंगी। इस साल अपेक्षित सबसे बड़े शोकेस में से एक आगामी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 है, जिसे मोटोवर्स से पहले EICMA 2025 में पेश किए जाने की संभावना है। पिछले एडिशन में स्क्रैम 440 और क्लासिक 650 ने दस्तक दी थी।
आयोजन
मोटोवर्स में क्या-क्या होगा?
इस आयोजन में एक नई क्लब चैंपियनशिप के साथ डर्ट ट्रैक का एक विशेष संस्करण भी होगा, जिसमें कार्यशालाओं, सामूहिक कार्यक्रमों और राइडिंग समुदायों को कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें अनुभवी राइडर्स के साथ-साथ उभरती प्रतिभाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। संगीत कार्यक्रम में मुख्य मंच पर हनुमानकाइंड, द येलो डायरी, परवाज, यूफोरिया और थाईक्कुडम ब्रिज जैसे प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कुटले खान और कर्ष काले की जोड़ी समा बांधेगी।