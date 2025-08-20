2025 रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स का आयोजन नवंबर में होगा (तस्वीर: रॉयल एनफील्ड)

रॉयल एनफील्ड ने की 2025 मोटोवर्स के आयोजन की घोषणा, जानिए कब होगा

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 इस साल 21-23 नवंबर के बीच गोवा के वागाटोर में आयोजित करने की घोषणा की है। 2025 संस्करण में मोटरसाइकिल्स और संगीत कलाकारों की विस्तृत श्रृंखला को एक मंच पर लाने का दावा किया है। इसके लिए टिकट कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसके शुरुआती पास की कीमत 2,499 रुपये है, जबकि 5 लोगों के समूह के लिए प्रति व्यक्ति 2,399 रुपये और 10 लोगों के समूह के लिए 2,299 रुपये है।