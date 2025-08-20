गूगल फोटोज में आया नया एडिटिंग फीचर, बोलकर एडिट कर सकेंगे यूजर्स

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने आज (20 अगस्त) अपने मेड बाय गूगल इवेंट में गूगल फोटोज में नए फीचर्स की घोषणा की। इसके तहत यूजर्स अब अपनी तस्वीरों को एडिट करने के लिए सिर्फ आवाज या टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फीचर सबसे पहले अमेरिका में पिक्सल 10 डिवाइस पर उपलब्ध होगा। गूगल का कहना है कि इस नई सुविधा का मकसद तस्वीरों को एडिट करना और भी आसान और तेज बनाना है।

तरीका तस्वीरों को एडिट करने का आसान तरीका गूगल फोटोज का नया 'एडिट बाय आस्किंग' एडिटिंग फीचर जेमिनी AI मॉडल पर आधारित है। इसमें लोग अपनी तस्वीर में बदलाव के लिए सीधे निर्देश दे पाएंगे, जैसे 'रिमूव कार फ्रॉम बैकग्राउंड', 'रिस्टोर ओल्ड फोटो' और भी अन्य। इसका फायदा यह है कि उन लोगों को भी तस्वीर एडिट करना आसान हो जाएगा, जिन्हें एडिटिंग टूल्स की ज्यादा समझ नहीं है। इससे साधारण से लेकर रचनात्मक एडिटिंग भी संभव होगी।

काम ऐसे करेगा काम नया फीचर यह सुविधा स्वाभाविक भाषा समझकर तस्वीरों में बदलाव करती है। यानी आप जैसे बोलेंगे या लिखेंगे, ऐप उसी के हिसाब से फोटो एडिट करेगा। इसमें लाइटिंग एडजस्टमेंट, डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट हटाना, बैकग्राउंड बदलना या तस्वीर में नए एलिमेंट जोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए, आप किसी फोटो में धूप का चश्मा या पार्टी हैट जोड़ने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही, यह बार-बार दिए गए फॉलो-अप अनुरोधों को भी सपोर्ट करता है।