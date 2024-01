टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर 28,000 रुपये तक हुई महंगी, जानिए नई कीमत



टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर इस महीने से 28,000 हजार रुपये तक महंगी हो गई है (तस्वीर: टोयोटा)

जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने नए साल से अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर की कीमत में इजाफा कर दिया है। यह मिड-साइज SUV अब 28,000 रुपये तक महंगी हो गई है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के वेरिएंट के हिसाब से कीमत वृद्धि देखें तो इसके बेस E नियोड्राइव वेरिएंट पर 28,000 रुपये बढ़े हैं। दूसरी तरफ, गाड़ी का S i-CNG और G i-CNG वेरिएंट अब 15,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं।

इन वेरिएंट्स पर बड़ी इतनी कीमत

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के चुनिंदा वेरिएंट- S नियोड्राइव, S AT नियोड्राइव, S हाइब्रिड, V AWD नियोड्राइव, G हाइब्रिड और V हाइब्रिड पर 20,000 रुपये की वृद्धि हुई है। इनके अलावा, G नियोड्राइव, G AT नियोड्राइव, V नियाेड्राइव और V AT नियोड्राइव की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्बन क्रूजर हाईराइडर के अलावा, कार निर्माता ने टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर की कीमत: 11.14 लाख रुपये

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में पतली क्रोम स्ट्रिप के साथ फ्रंट ग्रिल और लोअर-पोजिशन LED हेडलैंप के साथ LED DRLs दिए गए हैं। इसके केबिन में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 स्पीकर, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा, हाइब्रिड कार में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ भी मिलती है। कीमत वृद्धि के बाद इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 11.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।