उपराष्ट्रपति चुनाव: 68 नामांकन आए, एक उम्मीदवार ने किए 22 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर

नामांकन कुल 68 नामांकन आए, 66 अस्वीकार किए गए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किया जाना था। इस दिन तक 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 19 उम्मीदवारों के 28 नामांकन शुरू में खारिज कर दिए गए थे। बाकी 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन की 22 अगस्त को जांच की गई। इनमें से केवल 2 नामांकन ही वैध पाए गए। एक NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और दूसरा विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का। दोनों ने 4-4 नामांकन पत्र दाखिल किए थे।

केरल केरल के उम्मीदवार के नामांकन पर सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर चुनावों के लिए केरल के जोमन जोसेफ नामक उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन पर 22 प्रस्तावक और 22 अनुमोदकों के हस्ताक्षर थे। इनमें राघव चड्ढा, संजय सिंह, हरसिमरत कौर बादल, स्वाति मालीवाल, असदुद्दीन ओवैसी और जेल में बंद सांसद मिथुन रेड्डी के भी हस्ताक्षर थे। इसके बाद संसद कार्यालय ने इन सांसदों से संपर्क कर पूरी जानकारी दी। सांसदों ने कहा कि उन्होंने नामांकन पर हस्ताक्षर नहीं किए।

चुनाव NDA के राधाकृष्णन और INDIA के रेड्डी के बीच मुकाबला चुनाव में INDIA ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंध्र प्रदेश में जन्में रेड्डी ने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट होते हुए 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं, NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। वे तमिलनाडु भाजपा में कई पदों से होते हुए राज्य अध्यक्ष बने। वे कोयंबटूर से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

तारीख 9 सितंबर को होना है चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। हर सदस्य उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखकर वोट डालता है। सभी मतों का मूल्य समान होता है।