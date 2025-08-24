देवेंद्र फडणवीस ने 'वोट चोरी' के समर्थन पर की राज ठाकरे की आलोचना, जानिए क्या कहा

बयान

फडणवीस ने क्या दिया बयान?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने MNS प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा, "वे सिर्फ अपने दिलों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे वास्तव में जीत रहे हैं और उनकी हार में एक साजिश थी ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाएं।" उन्हाेंने आगे कहा, "जब तक वे झूठ बोलना और लोगों का अपमान करना बंद नहीं करेंगे, तब तक वे किसी भी चुनाव में जीत नहीं सकते हैं।"