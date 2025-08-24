LOADING...
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे पर हमला बोला है

देवेंद्र फडणवीस ने 'वोट चोरी' के समर्थन पर की राज ठाकरे की आलोचना, जानिए क्या कहा

Aug 24, 2025
04:45 pm
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का समर्थन करने के लिए रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस तरह के दावों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए ठाकरे पर अपने समर्थकों को गुमराह करने और चुनावी हार के असली कारणों का पता लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।

फडणवीस ने क्या दिया बयान?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने MNS प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा, "वे सिर्फ अपने दिलों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे वास्तव में जीत रहे हैं और उनकी हार में एक साजिश थी ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाएं।" उन्हाेंने आगे कहा, "जब तक वे झूठ बोलना और लोगों का अपमान करना बंद नहीं करेंगे, तब तक वे किसी भी चुनाव में जीत नहीं सकते हैं।"

यहां देखें मुख्यमंत्री फडणवीस का पूरा बयान

ठाकरे ने क्या दिया था बयान?

MNS अध्यक्ष ठाकरे ने शनिवार को पुणे में एक पार्टी बैठक में राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप का समर्थन करते हुए कहा था, "चुनावी धांधली कोई नया मुद्दा नहीं है और उन्होंने 2016-2017 में भी ऐसी चिंताएं उठाई थीं। मैंने उस समय विपक्ष को लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव बनता, लेकिन सभी डर गए।" उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से चुनावी धोखाधड़ी और हेराफेरी के जरिए सरकारें बनाई जा रही हैं।