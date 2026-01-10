अमेरिका के मिसिसिपी में तीन अलग-अलग जगहों पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत
क्या है खबर?
अमेरिका के पूर्वी मिसिसिपी में तीन अलग-अलग जगहों पर हुई सिलसिलेवार गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया ओर मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इलाके की CCTV फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आइए गोलीबारी से संबंधित इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
गोलीबारी
3 अलग-अलग जगहों पर हुई गोलीबारी की घटना
क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। अब हमारे समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। गोलीबारी की इस घटना में 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। यह घटना अलबामा सीमा के पास वेस्ट प्वाइंट शहर और उसके आसपास के इलाकों में हुई है।' उन्होंने आगे लिखा, 'पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने की अपील हैं। जल्द से जल्द और अपडेट जारी किया जाएगा।'
पुनरावृत्ति
पिछले साल गोलीबारी में हुई थी 6 लोगों की मौत
मिसिसिपी में हुई गोलीबारी की घटना पहली नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में कम से कम तीन गोलीबारी की घटनाएं हुई थी, जिनका संबंध कथित तौर पर हाई स्कूल फुटबॉल मैचों से था। उत्तर-पश्चिमी मिसिसिपी के लेलैंड शहर में हुए ऐसे ही एक हमले में छह लोग मारे गए थे और कम से कम 12 अन्य घायल हो गए। बता दें कि पूर्वोत्तर मिसिसिपी में स्थित क्ले काउंटी की जनसंख्या लगभग 20,000 है। इस घटना से लोगों में दहशत है।