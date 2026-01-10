अमेरिका के मिसिसिपी में तीन अलग-अलग जगहों पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत

अमेरिका के मिसिसिपी में तीन जगहों पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है

लेखन भारत शर्मा 10:27 pm Jan 10, 202610:27 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के पूर्वी मिसिसिपी में तीन अलग-अलग जगहों पर हुई सिलसिलेवार गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया ओर मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इलाके की CCTV फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आइए गोलीबारी से संबंधित इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं।