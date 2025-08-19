कौन हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी?

रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1971 में कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सिविल और संवैधानिक मामलों की पैरवी से अपने वकालती करियर की शुरुआत की। वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील के प्रताप रेड्डी के साथ काम किया करते थे।

कानूनी करियर

कैसा रहा रेड्डी का कानूनी करियर?

8 अगस्त, 1988 को रेड्डी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया। वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसल भी रहे। इस दौरान वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार भी रहे। 2 मई, 1993 को वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2 साल बाद न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके बाद 5 दिसंबर, 2005 को वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 2007 में वे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए।