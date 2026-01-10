WPL 2026: हरमनप्रीत कौर और नेट साइवर-ब्रंट ने DC के खिलाफ जड़े अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) की स्टार बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। साइवर-ब्रंट के WPL करियर का यह 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में पूरा किया। हरमनप्रीत के भी WPL करियर का यह 9वां अर्धशतक है, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में अपने नाम किया। दोनों की पारियों के दम पर MI ने 195/4 का शानदार स्कोर बनाया।
ऐसी रही साइवर-ब्रंट और हरमनप्रीत की पारी
साइवर-ब्रंट ने 46 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.17 की रही। हरमनप्रीत ने 42 गेंदों का सामना कर 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.19 की रही। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 47 गेंदों में 66 रन की साझेदारी हुई। हरमनप्रीत ने निकोला केरी के साथ 25 गेंदों में 53 रन की साझेदारी निभाई।
ऐसा रहा है साइवर-ब्रंट का WPL करियर
साइवर-ब्रंट ने WPL में 31 मुकाबले खेले हैं। इसकी 31 पारियों में 45.87 की औसत के साथ उन्होंने 1,101 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 80 रन रहा है। वह WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में 1,000 रन नहीं बना पाया है। साइवर-ब्रंट एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली एकमात्र बल्लेबाजी भी हैं।
ऐसा रहा है हरमनप्रीत का WPL करियर
MI की कप्तान ने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 28 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 945 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से भी 9 अर्धशतक निकले हैं। वह कप्तान के रूप में अब संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं। उन्होंने मेग लैनिंग की बराबरी की है। इस खिलाड़ी ने 144.93 की स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 95 रन रहा है।
हरमनप्रीत ने कई शानदार शॉट्स लगाए
Harmanpreet Kaur is on fire in Navi Mumbai 🔥
Harmanpreet Kaur is on fire in Navi Mumbai 🔥
Updates ▶️ https://t.co/aVKBHVKp7c #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #MIvDC pic.twitter.com/gxPt2OxBhd