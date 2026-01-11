अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर किए हवाई हमले

अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि हमलों में सीरिया के अलग-अलग इलाकों में ISIS के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। CENTCOM के मुताबिक, इस ऑपरेशन में ISIS के ठिकानों, हथियारों और ढांचों को बर्बाद किया गया। हालिया समय में दूसरी बार है, जब अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर हमले किए हैं।

बयान CENTCOM ने कहा- अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों का पीछा करने में दृढ़ CENTCOM ने कहा, 'हमलों में ISIS को निशाना बनाया गया, जो इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने, भविष्य के हमलों को रोकने और क्षेत्र में अमेरिकी और साझेदार सेनाओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। अमेरिकी और गठबंधन सेनाएं उन आतंकवादियों का पीछा करने में दृढ़ हैं, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारा संदेश है कि अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम आपको दुनिया में कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे।'

पिछला हमला 20 दिसंबर को भी अमेरिका ने किया था हमला इससे पहले 20 दिसंबर, 2025 को भी अमेरिका ने सीरिया में कई ISIS ठिकानों को निशाना बनाया था। तब अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा था, "अगर आप कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, तो आप अपने बचा हुआ जीवन यह चिंता करते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपका पीछा करेगा, आपको ढूंढ निकालेगा और बेरहमी से मार डालेगा।" इस ऑपरेशन में F-15 ईगल लड़ाकू विमान, A-10 थंडरबोल्ट विमान और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था।

ISIS ISIS के हमले में मारे गए थे 3 अमेरिकी नागरिक 13 दिसंबर, 2025 को मध्य सीरिया के पल्मायरा में अमेरिका और सीरिया के सैनिकों पर एक हमलावर ने गोलीबारी की थी। इसमें सीरियाई सुरक्षा बलों के 2 जवान और कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। बाद में 2 अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिए की मौत हो गई थी। सुरक्षाबलों ने हमलावर को भी मार गिराया था, जिसका संबंध ISIS से बताया गया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदला लेने की बात कही थी।

