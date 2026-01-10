WPL 2026: MI ने DC को हराकर दर्ज की अपनी पहली जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 50 रनों से शानदार जीत मिली। ये इस संस्करण उनकी पहली जीत रही। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उन्हें 3 विकेट से हार मिली थी। DC ने हार के साथ शुरुआत की है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए MI ने 195/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC की टीम 145 रन का स्कोर ही बना पाई।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा DC ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। MI के लिए नेट साइवर-ब्रंट (70) और हरमनप्रीत कौर (74) ने शानदार पारियां खेलीं। DC के लिए नंदिनी शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में DC को शुरुआती झटके लगे और एक समय टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 46 रन पर पवेलियन में थे। निकोला कैरी और अमेलिया केर ने 3-3 विकेट लिए। DC के लिए कोई भी बल्लेबाज मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाया।

पारी ऐसी रही साइवर-ब्रंट और हरमनप्रीत की पारी साइवर-ब्रंट ने 46 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.17 की रही। हरमनप्रीत ने 42 गेंदों का सामना कर 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.19 की रही। दोनों खिलाड़ियों के बीच 47 गेंदों में 66 रन की साझेदारी हुई। हरमनप्रीत ने निकोला केरी के साथ 25 गेंदों में 53 रन की साझेदारी निभाई। ब्रंट ने 2 विकेट भी लिए।

Advertisement

आंकड़े ऐसा रहा है साइवर-ब्रंट और हरमनप्रीत का WPL करियर साइवर-ब्रंट ने WPL में 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 45.87 की औसत के साथ उन्होंने 1,101 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 80 रन रहा है। MI की कप्तान ने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 28 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 945 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से भी 9 अर्धशतक निकले हैं।

Advertisement

जानकारी हरमनप्रीत ने हासिल की यह उपलब्धि हरमनप्रीत कप्तान के रूप में अब संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं हैं। उन्होंने यूपी वारियर्स (UPW) की कप्तान मेग लैनिंग की बराबरी की है। लैनिंग पहले DC की टीम की कप्तान थी।