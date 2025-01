HIMESH RESHAMMIYA - PRABHU DHEVA: 'BADASS RAVI KUMAR' FIRST SONG OUT NOW... 7 FEB 2025 RELEASE... After receiving tremendous response for #BadassRaviKumarTrailer, #HimeshReshammiya drops the first song from #BadassRaviKumar: #DilKeTajMahalMeinn.



🔗: https://t.co/2y27XiX91k



Sung… pic.twitter.com/uLI4PMc4LP