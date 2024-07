महिंद्रा XUV700 ने हाल ही में 2 लाख का उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है (तस्वीर: एक्स/@MahindraXUV700)

महिंद्रा XUV700 AX7 की कीमत में हुई कटौती, जानिए अब कितने चुकाने होंगे दाम

क्या है खबर? दिग्गज वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV700 की कीमत में भारी कटौती की है। यह राहत इस लोकप्रिय SUV की तीसरी सालगिरह के अवसर पर प्रदान की जा रही है। हालांकि, यह नई कीमत केवल 4 महीने के लिए वैध है। महिंद्रा XUV700 AX7 रेंज की कीमत में 2.05 लाख रुपये घटाए गए हैं। महिंद्रा XUV700 में 2 नए रंग- डीप फॉरेस्ट और बर्न्ट सिएना भी जोड़े गए हैं, जिसके बाद कुल रंग विकल्प 9 हो गए हैं।

2024 मॉडल

AX7 वेरिएंट पर की अब इतनी है कीमतें

कार निर्माता ने XUV700 AX7 को 6-सीटर वर्जन, पेट्रोल MT वेरिएंट की कीमत अब 19.69 लाख रुपये कर दी है, जबकि डीजल 6-सीटर MT वेरिएंट 20.19 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। 6-सीटर AT वर्जन की कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 21.19 लाख रुपये और डीजल वेरिएंट के लिए 21.59 लाख रुपये है। 7-सीटर वर्जन के सभी वेरिएंट 2 लाख रुपये सस्ते हो गए हुए हैं, जबकि 7-सीटर AWD डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 22.80 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।

AX7 L

AX7 L की 2 लाख रुपये तक घटी कीमत

XUV700 AX7 L 6 और 7-सीटर विकल्पों में आता है। AX7 L 7-सीटर AWD डीजल AT वेरिएंट अब 2 लाख रुपये सस्ता हो गया है। इसकी कीमत 24.99 लाख रुपये है। गाड़ी के 7-सीटर पेट्रोल AT वेरिएंट को 23.49 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि डीजल AT के लिए 23.99 लाख रुपये चुकाने होंगे। इसी प्रकार 6-सीटर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर 1.45 लाख से 1.75 लाख रुपये कम किए गए हैं।