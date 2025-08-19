जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से 70 लापता, बचने की उम्मीद कम

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि किश्तवाड़ में 70 लापता हैं

लेखन गजेंद्र 06:28 pm Aug 19, 202506:28 pm

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बहकर जाने वाले 70 लोग अब अभी लापता हैं। अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जो लापता हैं, उनको जिंदा ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन अब शव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किश्तवाड़ में जो आपदा आई थी, वह ग्लेशियर फटने के नहीं बादल फटने से आई थी।