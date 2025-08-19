'AA22xA6' की तैयारी में जुटीं दीपिका पादुकोण (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' की तैयारी में जुटीं दीपिका पादुकोण, जानिए कब शुरू करेंगी शूटिंग

लेखन दीक्षा शर्मा 05:56 pm Aug 19, 202505:56 pm

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पिछली बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करती दिखीं। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर सकी। आने वाले समय में दीपिका एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगी। इन्हीं में से एक है 'AA22xA6'। इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन हैं, वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान एटली ने संभाली है। अब 'AA22xA6' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।