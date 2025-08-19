अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' की तैयारी में जुटीं दीपिका पादुकोण, जानिए कब शुरू करेंगी शूटिंग
क्या है खबर?
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पिछली बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करती दिखीं। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर सकी। आने वाले समय में दीपिका एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगी। इन्हीं में से एक है 'AA22xA6'। इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन हैं, वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान एटली ने संभाली है। अब 'AA22xA6' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
रिपोर्ट
'AA22XA6' के लिए 100 दिनों तक शूटिंग करेगी दीपिका
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका फिल्म 'AA22xA6' की तैयारी में जुट गई हैं। वह नवंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दीपिका ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए 100 दिन निर्धारित किए हैं। एक सूत्र ने खुलासा किया कि फिल्म में अभिनेत्री जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि फिल्म 'AA22xA6' में दीपिका का अब तक का सबसे अलग अवतार देखने को मिलेगा।
फिल्म
रश्मिका मंदाना भी फिल्म का हिस्सा
एटली की ये फिल्म एक बड़े भारी-भरकम बजट में बन रही है। अगले साल यानी 2026 की छमाही में फिल्म की शूटिंग खत्म करने की योजना है। साल 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में फिल्म सिनेमाघरों का रुख करेगी। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी और तेलुगू समेत एक साथ कई भाषाओं में देख पाएंगे। फिल्म 'AA22xA6' में रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूरऔर मृणाल ठाकुर भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाती नजर आएंगी।