हुंडई अल्काजार का घट गया वेटिंग पीरियड, अब इतनी जल्दी मिलेगी डिलीवरी

हुंडई अल्काजार का अक्टूबर में वेटिंग पीरियड घटकर 8 सप्ताह तक रह गया है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई मोटर कंपनी की अल्काजार का अक्टूबर में वेटिंग पीरियड घट गया है। पिछले महीने के 22 सप्ताह के वेटिंग पीरियड की तुलना में अब यह 8 सप्ताह तक रह गया है। इसके 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल सिग्नेचर (O) 6S AT SE, 1.5-लीटर डीजल प्लैटिनम 7S AT और 1.5-लीटर डीजल सिग्नेचर (O) AT 7S वेरिएंट पर 8 सप्ताह तक है, जबकि इसके 1.5-लीटर डीजल प्रेस्टीज (O) 7S AT के लिए वेटिंग पीरियड 2 सप्ताह है। अन्य के लिए यह 4-6 सप्ताह है।

इन फीचर्स से लैस है अल्काजार

डिजाइन की बात करें तो हुंडई अल्काजार में बड़ी कैस्केडिंग ग्रिल, ऑल राउंड क्लैडिंग, रैप-अराउंड टेललैंप और 18-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसके केबिन में 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटिड सीट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें बोस का साउंड सिस्टम, 360-डिग्री-व्यू कैमरा, 64-कलर एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 16.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

अगले साल दस्तक देगी नई अल्काजार

इस साल अगस्त में अल्काजार का एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया गया था, जिसे नए फोरेस्ट ग्रीन रंग में उतारा गया है। इसमें लाल ब्रेक कैलीपर्स के साथ काले रंग के अलॉय व्हील्स और फ्रंट फेंडर पर एडवेंचर बैजिंग दी गई। एडवेंचर एडिशन को दमदार लुक देने के लिए फ्रंट और रियर में नए डिजाइन का बंपर भी दिया गया। अब कंपनी हुंडई अल्काजार के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है, जिसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है।