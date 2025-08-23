वजन घटाने की है चाहत? अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 जापानी चाय

वजन घटाने के लिए केवल एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही डाइट का पालन भी करना पड़ता है। खान-पान में पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ-साथ स्वस्थ पेय शामिल करने से जल्दी वजन कम हो सकता है। आम तौर पर लोग वसा जलाने के लिए नींबू पानी जैसे पेय पीना पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ जापानी चाय पीकर दिन की शुरुआत करने से वजन घटाने की प्रक्रिया तेज होती है। ऐसी ही 5 जापानी चाय के बारे में जानें।

#1 माचा जापान के ज्यादातर लोग सेहतमंद रहने के लिए रोजाना माचा का सेवन करते हैं। यह ग्रीन टी की एक खास किस्म है, जो ग्रीन टी के पौधे की पत्तियों को पीसकर बनाए गए पाउडर से तैयार होती है। इसमें कई प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। इस पेय के जरिए शरीर की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है और कैलोरी को जलाने में सहायता मिल सकती है।

#2 अमाजाके अमाजाके जापान की पारंपरिक हर्बल चाय है, जिसे फर्मेंटेड चावल से बनाया जाता है। इसका स्वाद प्राकृतिक तौर पर मीठा होता है, जिस कारण इसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती। इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से पेट का स्वास्थ्य दुरुस्त होता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे बनाने के लिए जापानी चावल को पानी में उबालें और कुछ देर बाद उसमें कोजी चावल डालकर पकाएं। इसमें बार-बार पानी डालते रहें और 8 घंटे उबालने के बाद सेवन करें।

#3 शिसो चाय शिसो एक एशियाई जड़ी-बूटी है, जिसका स्वाद कुछ-कुछ सौंफ, तुलसी और पुदीने जैसा होता है। यह जापानी खान-पान में खूब इस्तेमाल होती है, खास तौर से चाय बनाने के लिए। इसकी रेसिपी की शुरुआत पत्तियों को पानी में उबालने से होती है। कुछ देर बाद पानी का रंग गुलाबी हो जाता है, तब इसे छानकर पिया जा सकता है। यह चाय शरीर को डिटॉक्स करती है, भूख को कम करती है और सूजन से छुटकारा दिलाती है।

#4 सेनचा चाय जापान में कई अलग-अलग प्रकार की ग्रीन टी पी जाती हैं, जिनमें से एक सेनचा भी है। इसका स्वाद माचा से कम कड़वा होता है और यह पॉलीफेनोल्स से समृद्ध होती है। इसके सेवन से चयापचय मजबूत होता है, वसा जलती है और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। इसे बनाने के लिए सेनचा पौधे की पत्तियों को पानी में उबालें और छानकर पीएं। आप चाहें तो मिठास के लिए इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं।