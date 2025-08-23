सितंबर में बना रहे हैं राजस्थान घूमने की योजना? इन कम प्रचिलित स्थानों का करें रुख

राजस्थान संस्कृति और परम्पराओं का पर्याय है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है और यह इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श माना जाता है। आम तौर पर लोग लोकप्रियता को देखते हुए राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे शहरों का रुख करना पसंद करते हैं। हालांकि, सितंबर में आप इस राज्य के कम प्रचिलित स्थानों की यात्रा पर जा सकते हैं।

#1 चित्तौड़गढ़ पद्मावत फिल्म में आपने चित्तौड़गढ़ का नाम जरूर सुना होगा, जो राजस्थान का खूबसूरत शहर है। इसे शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर का भव्य किला महाराणा प्रताप के साहस, मीराबाई की श्रद्धा और रानी पद्मावती के त्याग की कहानी कहता है। चित्तौड़गढ़ किला भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले में 113 मंदिर समेत कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। इन्हें देखकर आपका मन वाकई खुश हो जाएगा।

#2 माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो सितंबर के महीने में घूमने के लिए सही जगह होगी। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहां के खूबसूरत नजारे मन को मोह लेते हैं। आप यहां नक्की झील पर नाव की सवारी कर सकते हैं और दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसके अलावा, अडहर देवी मंदिर और गारूड़ चट्टी भी घूमने लायक स्थान हैं।

#3 बीकानेर बीकानेर शहर अपने सुंदर किले, हवेलियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लालगढ़ पैलेस और करणी माता मंदिर यहां के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा, बीकानेर में कई संग्रहालय भी हैं, जहां आप राजस्थान की समृद्ध विरासत को देख सकते हैं। यह शहर 16वीं शताब्दी में बने जूनागढ़ किले के लिए जाना जाता है, जो राजसी ठाठ का प्रमाण प्रस्तुत करता है। बीकानेर थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो इसे और खास बनाता है।

#4 पुष्कर पुष्कर अजमेर शहर के पास बसा हुआ एक छोटा नगर है, जो एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल भी है। यहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है, जो अजमेर से महज 14 किमी दूर बना है। कई सुंदर घाटों से घिरी पवित्र पुष्कर झील यहां का मुख्य आकर्षण मानी जाती है। इसके अलावा, एक पहाड़ी पर स्थित सावित्री मंदिर, द्रविड़ शैली का रंगजी मंदिर और ऐतिहासिक वराह मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।