फिल्म 'मां' की 2 टिकट खरीदें और 1 टिकट मुफ्त पाएं, इस्तेमाल करना होगा ये कोड

Chandarpur ke darr ka maza sabke saath hi aayega!



Buy 2 tickets, get 1 free - Advance Booking Open Now: https://t.co/3VMkY7TeKu

Hurry Offer valid till this FRIDAY.#MaaTheFilm - in cinemas tomorrow, 27th June.@itsKajolD @RonitBoseRoy #IndraneilSengupta #KherinSharma… pic.twitter.com/fwRlqd0lJF